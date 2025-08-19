Уменьшить госдолг в Черноземье в 2025 году смогла только Воронежская область

Воронежская область заняла 22-е место в топе регионов России по уровню долговой нагрузки бюджетов, поскольку смогла за полгода уменьшить госдолг на 1,7% при общем объеме обязательств в 28 млрд руб. Регион стал единственным в Черноземье, сократившим сумму займа. Это следует из исследования агентства «РИА Рейтинг».

Размер долговых обязательств Липецкой и Тамбовской областей , занявших 20-е и 58-е места соответственно, сохранился на уровне 14 млрд руб. и 17,9 млрд руб.

и , занявших 20-е и 58-е места соответственно, сохранился на уровне 14 млрд руб. и 17,9 млрд руб. Напротив, наибольшее увеличение госдолга за первое полугодие отмечено составителями рейтинга в расположенной на 42-м месте Белгородской области — показатель вырос на 31,5% и достиг 36 млрд руб.

— показатель вырос на 31,5% и достиг 36 млрд руб. В Курской области прирост составил 7,9% — до 13,5 млрд руб. Регион в рейтинге — на 30 месте.

прирост составил 7,9% — до 13,5 млрд руб. Регион в рейтинге — на 30 месте. Орловская область оказалась самым закредитованным субъектом Черноземья — госдолг увеличился на 4,2% и достиг 24,1 млрд руб. Эти показатели поместили регион в самый конце рейтинга, на 83 позицию.

Ранее сообщалось, что ни одна из областей Черноземья не вошла в топ-10 федерального рейтинга субъектов РФ по высоким зарплатам.

Кабира Гасанова