В Брянской области пресекли попытку прорыва границы украинской ДРГ

Украинская разведывательно-диверсионная группа пыталась пересечь государственную границу в Брянской области. Эта попытка, по данным источников ТАСС и «РИА Новости», была пересечена российскими военными.

Во время стрелкового боя были убиты пятеро участников украинской ДРГ, двое взяты в плен, сообщили источники информагентств. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

«РИА Новости» отмечает, что противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минобороны каждый день отчитывается о ликвидации беспилотников ВСУ в разных регионах страны.