«Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения 91-й номер, под которым играл форвард Сергей Федоров. В составе команды россиянин провел 13 сезонов (с 1990 по 2003 год) и выиграл три Кубка Стэнли. Президент клуба Кристофер Илич назвал Федорова одним из самых «динамичных и харизматичных игроков своей эпохи».

Официальная церемония, посвященная выводу номера из обращения (в ее рамках игровой свитер с фамилией Федорова будет поднят под своды Little Caesars Arena, домашнего стадиона «Детройта»), состоится 12 января 2026 года перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролина Харрикейнс». Федоров станет третьим российским игроком, удостоенным такой чести. Ранее «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал Павел Буре, а «Даллас Старс» сделал то же самое с 56-м номером, который носил Сергей Зубов.

В «Детройт Ред Уингс» в настоящий момент недоступны восемь номеров: 1-й (закреплен за Терри Савчуком), 4-й (Ред Келли), 5-й (Никлас Лидстрём), 7-й (Тед Линдсей), 9-й (Горди Хоу), 10-й (Алекс Дельвеккьо), 12-й (Сид Абель) и 19-й (Стив Айзерман). При этом в клубе официально доступен, но на практике не используется номер российского защитника Владимира Константинова, чья спортивная карьера оборвалась из-за тяжелых травм, полученных в автомобильной аварии (в нее хоккеист и еще несколько его одноклубников попали через шесть дней после победы в Кубке Стэнли в 1997 году).

Сергей Федоров завершил карьеру игрока в 2012 году, всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1248 матчей и 1179 очков (483 гола + 696 результативных передач). 908 игр и 954 (400+554) очка — в составе «Детройта». Форвард входит в число лидеров клуба по этим и многим другим статистическим категориям. В 1994 году Федоров первым из отечественных хоккеистов получил Hart Trophy — приз самому ценному игроку первенства. В 2015 году он был включен в Зал хоккейной славы, в 2017-м попал в список 100 величайших игроков за всю историю НХЛ.

Роман Левищев