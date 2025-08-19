Фидан и Рубио обсудили встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио встречи американского президента Дональда Трампа с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на Аляске и в Вашингтоне. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Фото: Leah Millis / Reuters Хакан Фидан (слева) и Марко Рубио

Фото: Leah Millis / Reuters

«Турция готова оказать всевозможную поддержку для достижения справедливого и прочного мира»,— говорится в сообщении турецкой стороны. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили необходимость завершить российско-украинский конфликт. Они также обсудили ситуации в Сирии, ядерную программу Ирана, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщал, что 19 августа представлял страну на онлайн-встрече «коалиции желающих» по Украине. Он получил информацию о контактах европейских лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. 16 августа Хакан Фидан обсуждал российско-американский саммит на Аляске с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Лусине Баласян