Лизингововый оператор «Роделен» завершил выпуск облигаций на 350 млн рублей

АО «Лизинговая компания "Роделен"» выпустило трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом 350 млн рублей. Об этом эмитент сообщил 19 августа агентству «Интерфакс».

В рамках выпущенных облигаций предусмотрены ежемесячные плавающие купоны, определяемые суммой доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России и спредом в 500 базисных пунктов.

Помимо этого, имеется амортизация — по 3,33% от номинала будет погашено в даты выплат 7-35-го купонов и 3,43% от номинала в дату выплаты 36-го купона.

Сейчас в обращении присутствует шесть выпусков биржевых облигаций компании общим номиналом в 3,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что холдинг «Легенда» разместит двухлетние выпуски облигаций на сумму 3,5 млрд рублей.

Артемий Чулков