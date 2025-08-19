Защитник Илья Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива»

Защитник Илья Самошников подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Как сообщает пресс-служба команды, «соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон». 27-летний футболист будет играть за «Спартак» под 14-м номером.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Самошников

По данным Championat.com, прежний клуб Самошникова — столичный «Локомотив» — получит за него 350 млн руб. (приблизительно €3,7 млн). При этом, по информации источника, с учетом бонусов сумма может вырасти до 450 млн руб. (около €4,8 млн). Это самая дорогая сделка, связанная с приобретением российского игрока, в рамках нынешнего летнего трансферного окна.

В текущем чемпионате России Илья Самошников провел на поле лишь 23 минуты (в победном матче второго тура против «Краснодара»). В прошлом первенстве в его активе 24 матча, четыре гола и три результативные передачи, он был одним из ведущих игроков команды.

После пяти туров «Спартак» с пятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 13 очков, располагается на первой строчке

Таисия Орлова