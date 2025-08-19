Пожар в Центре реабилитации инвалидов в Пушкине ликвидирован

Возгорание в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине потушили в 16:35. Об этом сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

Пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекались шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Прокуратура и СК Петербурга устанавливают обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службах ведомств.

В надзорном ведомстве также добавили, что контролируют соблюдение прав эвакуированных постояльцев на дальнейшее обеспечение необходимых условий для проживания.

Как стало известно «Ъ-СПб», работы по ремонту кровли велись подрядчиком городского комитета по соцполитике. Из 116 эвакуированных 63 являются инвалидами. К вечеру всех постояльцев обещают вернуть в учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар в Центре соцреабилитации инвалидов в Пушкине тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС.

Артемий Чулков