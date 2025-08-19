Из соццентра в Петербурге эвакуировали 63 человека с инвалидностью из-за пожара

В Санкт-Петербурге из центра социальной реабилитации инвалидов, где произошел пожар, эвакуировали 116 человек, из которых 63 — с инвалидностью. Никто не пострадал.

Сейчас пожар уже потушен. Возгорание произошло на кровле на площади 40 кв. м. Пожар произошел в зоне проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

К вечеру постояльцев социального центра обещали вернуть в учреждение. Соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры Пушкинского района города.