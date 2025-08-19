ЦСКА получил от «Истанбул Башакшехира» деньги за трансфер Файзуллаева

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» перевел на счет московского ЦСКА деньги за трансфер узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Об этом ТАСС сообщил директор столичного клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

В июле «Башакшехир» подписал с игроком пятилетний контракт. По информации журналиста Османа Алтунтерима, сумма трансфера составила €7 млн. Ранее стало известно, что турецкий клуб испытывает проблемы с переводом средств за переход Файзуллаева. Представитель «Башакшехира» заявлял, что проблема заключается именно в переводе денег, а не в их недостатке.

«Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой», — приводит ТАСС слова господина Брейдо.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с 2023 года. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны (2025). Полузащитник провел за ЦСКА 72 матча, в которых забил 8 голов и отметился 22 результативными передачами.

Таисия Орлова