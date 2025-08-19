В Свердловской области объем потребительских кредитов вырос на 9% в июле

Объем потребительских кредитов в Свердловской области в июле вырос на 9,1%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне свердловчане оформили 49,3 тыс. кредитов, а в июле — 53,8 тыс. кредитов. «Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне, что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшую динамику выдачи среди регионов РФ зафиксировали в Республике Саха (Якутия) (21,4%), Кемеровской области (15,8%), Забайкальском крае (15,1%), Башкортостане (15%) и Татарстане (15%). В Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) объем кредитования вырос на 14,9% — с 48,9 тыс. до 56,2 тыс. кредитов.

Напомним, за год объем потребкредитования в Свердловской области снизился на 4,9%. Оборот розничной торговли в Свердловской области за год сократился на 6% при росте на 1,7% в Уральском федеральном округе (УрФО).

Анна Капустина