Грандораздел

Стартовый отрезок чемпионата России по футболу, в котором в понедельник, 18 августа, завершился пятый тур, удивил, по сути, беспрецедентным для последних сезонов расслоением, возникшим в группе его безусловных грандов и четко разделившим ее на две половинки. Одна — «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА — заняла все места на верхушке таблицы, а другая — «Зенит», московское «Динамо» и «Спартак» — неожиданно расположилась в подвальной ее части, совсем неподалеку от «зоны вылета», и уже довольно заметно отстает от лидеров, несмотря на то что по стоимости заявок и активности в рамках летней трансферной кампании превосходит пока куда более успешную. О разнице в эффективности двух троек можно судить и по рейтингу “Ъ”, который ранжирует команды, исходя из цены каждого набранного ими очка.

«Локомотив» (в зеленой форме) с его недорогой на фоне других грандов заявкой стартовый отрезок чемпионата России провел намного лучше, чем конкуренты, обладающие куда более солидными ресурсами

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

После завершившегося в понедельник матчем, в котором «Нижний Новгород» обыграл — 2:0 — махачкалинское «Динамо», пятого тура чемпионата России взгляд человека, постоянно и внимательно за ним следящего, наверняка зацепится за очень любопытную деталь. Среди констант отечественного футбола последних сезонов есть одна абсолютно бесспорная. В нем сформировалась группа безусловных грандов, возвышающаяся над всеми остальными. По сути, довольно давно борьба за награды первенства сводится к разборкам внутри этого отряда из шести клубов — «Краснодара», «Зенита», «Спартака», ЦСКА, московского «Динамо» и «Локомотива». За минувшие десять лет вмешаться в нее удалось всего двум клубам: в 2016 году серебро досталось «Ростову», в 2022-м — «Сочи». Случаев, когда кто-то из когорты отечественных гигантов опускался по итогам чемпионата ниже шестой позиции, пропуская вперед представителей следующего эшелона, набралось ненамного больше. Например, два чемпионата, предшествовавших нынешнему, обошлись вовсе без них.

Так вот, пять туров первенства текущего провели не эфемерную, а чрезвычайно четкую границу внутри группы избранных. Она разделила ее на две равные части.

Чтобы найти первую, напрягаться совсем не нужно: она на верхушке таблицы, из нее состоит целиком топ-тройка.

Впереди — «Локомотив» , который как раз в пятом туре подпортил безупречный до него послужной список, разойдясь миром с «Балтикой».

, который как раз в пятом туре подпортил безупречный до него послужной список, разойдясь миром с «Балтикой». В балле за ним — действующий чемпион «Краснодар», в двух — ЦСКА.

С ними все в порядке, веских поводов придраться к форме, уровню подготовки к сезону не обнаружишь, как ни старайся: оправдывают или даже превосходят ожидания, в этом смысле резко контрастируя с тремя конкурентами из элитной ниши.

Все конкуренты не просто позади — они далеко позади, в нижней половине таблицы.

«Зенит» 9-й, «Динамо» 11-е, а «Спартак» и вовсе 13-й.

То есть если бы чемпионат вдруг закончился прямо сейчас, то спартаковцам предстояло выступать в стыковых матчах за право уцелеть в Российской премьер-лиге (РПЛ). А «зона вылета», поднявшийся на 15-е место «Нижний Новгород», от них и динамовцев в двух очках, от «Зенита» — в трех.

Расстояние же до убежавшей тройки футбольных великанов куда значительнее.

«Зенит» отстал от «Локомотива» на семь баллов, «Динамо» со «Спартаком» — на восемь.

Это уже такой отрыв, который, если бы не напоминание о том, что до финиша первенства не, скажем, 10, а все-таки еще 25 туров, можно было бы охарактеризовать как роковой, катастрофический, если говорить о борьбе за золото. Впрочем, факт, что потери всем отстающим уже если не критически, то серьезно перспективы подпортили.

В «разгонный» период сезона, летом, срывы даже у крепчайших команд — явление не такое уж редкое. Но настолько явного расслоения группа грандов в последние годы точно не знала. В 2022 и 2023 годах в нижней половине таблицы после пяти туров был лишь долго запрягавший «Локомотив». В 2024-м фавориты на той же отметке устроились исключительно компактно. Кроме ЦСКА, все были в шестерке. Да и армейцы год назад шли за ней вплотную, на седьмом месте, а от лидировавшего «Зенита» их отделяли шесть очков, две победы.

При этом впечатления от игры гигантов-неудачников вполне соответствуют их показателям. У всех — по одному выигрышу, и отнюдь не у соперника, которого хотя бы с натяжкой можно считать ровней.

Спартаковцы взяли верх над «Динамо», но не московским, а махачкалинским, а динамовцы и «Зенит», тоже с громадным трудом,— над осевшим среди аутсайдеров, за «Спартаком», «Ростовом». «Спартак», после того как одолел дагестанский клуб, пропустил в следующих четырех встречах десять голов. У «Динамо» не было ни одного убедительного матча, а «Сочи», столкнувшись с ним, выцарапал единственное свое на данный момент очко. «Зенит», российский футбольный флагман, который до того, как его весной обогнал в «золотой гонке» «Краснодар», завоевал шесть подряд чемпионских титулов, также в основном мучился, а не искрил, даже играя против рядовых оппонентов вроде «Ахмата». Похоже на кризис, пусть еще, может быть, и неглубокий.

А занимательности этой картине добавляет важный нюанс. Если исходить из стоимости клубных заявок, из активности во время приближающейся к сентябрьскому завершению летней трансферной кампании, ситуация должна была по идее выглядеть практически зеркальной. По стоимости клубных заявок, которые регулярно определяет Transfermarkt, «нижняя» тройка на голову превосходит «верхнюю». А «Локомотив» и ЦСКА с их составами, оцененными в €85,85 млн и €67,65 млн, смотрятся настоящими «карликами» на фоне 200-миллионного «Зенита». И на летнем рынке «кризисные» клубы вели себя намного активнее. «Зенит» потратил на новичков более €30 млн, «Спартак» — более €20 млн, «Динамо» — чуть меньше соседа, заодно назначив на пост наставника возглавляющего сборную России Валерия Карпина, формально фронтмена внутреннего тренерского цеха. Но успехов добивается «Локомотив» с его инвестициями в новичков на смешную и по меркам середняков сумму €1,6 млн.

О различиях между двумя тройками, кажется, неплохо рассказывает очередной рейтинг “Ъ”, который ранжирует команды в чемпионате не по очкам, а по критерию, нередко применяющемуся в неспортивных сегментах. Там часто важны не столько абсолютные показатели, сколько их корреляция с затратами, благодаря которым они были достигнуты.

Для футбола наиболее понятное и доступное отражение затрат — та же цена заявки. В классификации “Ъ” эффективность определяется ее отношением к количеству добытых клубом в первенстве баллов.

В таких рейтингах в любом чемпионате в авангарде самых богатых нет. Но ЦСКА с «Локомотивом», по крайней мере после пяти туров, в рейтинге российском держатся на почетных восьмом и девятом местах с коэффициентами, характерными скорее для команд экономных (см. рисунок). Ни про московское «Динамо», ни про «Спартак», ни особенно про «Зенит» такого не скажешь. Петербуржцам очко обходилось в €33 млн с лишним — у восьми, 50%, участников чемпионата России вся заявка целиком дешевле.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти