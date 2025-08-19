Предприниматель из Пензы судится за торговый знак воронежского «Любятово»

Суд по интеллектуальным правам рассматривает иск пензенского индивидуального предпринимателя Игоря Логвинова о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая в марте отказалась удовлетворить его возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Чизплиз», принадлежащему, согласно данным «Роспатента», воронежскому ООО «Любятово». Это стало известно из документов суда.

Подробности дела не раскрываются. Компания «Любятово» привлечена к делу в качестве третьего лица. 18 августа суд отложил предварительное заседание на 29 сентября.

ООО «Любятово» — производитель готовых завтраков под одноименной маркой, который до июля 2023 года принадлежал американской компании Kellogg. По данным Rusprofile.ru, ООО «Любятово» (до сентября 2023 года — ООО «Келлог Рус») было зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Единственный владелец — АО «ГК “Черноголовка”», АО «Аквалайф ресурс». С января 2024 года управляется ООО «Управляющая компания "Черноголовка"».

В прошлом году чистая прибыль компании почти удвоилась.

