Число погибших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 25

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов после пожара на предприятии в поселке Лесной Рязанской области. В результате трагедии пострадали 164 человека, из которых 25 погибли, сообщили в ведомстве.

В ликвидации последствий участвовали 361 человек и 85 единиц техники. Пожар вспыхнул 15 августа в одном из цехов предприятия. Губернатор Рязанской области Павел Малков ввел режим чрезвычайной ситуации с 19:00 мск 15 августа в Шиловском муниципальном районе.

В связи с трагедией 18 августа был объявлен день траура. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).