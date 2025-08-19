Турнирная таблица чемпионата России

|
|В
|Н
|П
|М
|O
|1. «Локомотив»
|4
|1
|0
|13:6
|13
|2. «Краснодар»
|4
|0
|1
|11:3
|12
|3. ЦСКА
|3
|2
|0
|11:4
|11
|4. «Рубин»
|3
|1
|1
|8:8
|10
|5. «Балтика»
|2
|3
|0
|9:5
|9
|6. «Крылья Советов»
|2
|2
|1
|9:6
|8
|7. «Ахмат»
|2
|0
|3
|5:6
|6
|8. «Акрон»
|1
|3
|1
|8:5
|6
|9. «Зенит»
|1
|3
|1
|7:7
|6
|10. «Оренбург»
|1
|2
|2
|5:6
|5
|11. «Динамо» (М)
|1
|2
|2
|4:6
|5
|12. «Динамо» (Мх)
|1
|2
|2
|3:5
|5
|13. «Спартак»
|1
|2
|2
|6:10
|5
|14. «Ростов»
|1
|0
|4
|3:8
|3
|15. «Нижний Новгород»
|1
|0
|4
|4:9
|3
|16. «Сочи»
|0
|1
|4
|3:15
|1