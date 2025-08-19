Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турнирная таблица чемпионата России

ВНПМO
1. «Локомотив»41013:613
2. «Краснодар»40111:312
3. ЦСКА32011:411
4. «Рубин»3118:810
5. «Балтика»2309:59
6. «Крылья Советов»2219:68
7. «Ахмат»2035:66
8. «Акрон»1318:56
9. «Зенит»1317:76
10. «Оренбург»1225:65
11. «Динамо» (М)1224:65
12. «Динамо» (Мх)1223:55
13. «Спартак»1226:105
14. «Ростов»1043:83
15. «Нижний Новгород»1044:93
16. «Сочи»0143:151

Новости компаний Все