При ударе по храму в Новой Таволжанке пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по храму Покрова Пресвятой Богородицы. Ранена женщина.

«Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мужчина, добавил господин Гладков. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.