Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия изоляции России, поддерживаемая Евросоюзом, оказалась неэффективной. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Орбан отметил, что на онлайн-саммите лидеров 27 стран-членов ЕС стало ясно: попытки изолировать Россию не принесли желаемого результата. Премьер подчеркнул, что разрешение конфликта между Россией и Украиной невозможно достичь исключительно военными средствами, и единственный путь к миру — через дипломатические усилия.

19 августа Виктор Орбан принял участие в онлайн-саммите ЕС, посвященном обсуждению итогов переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые прошли накануне в Белом доме. По словам Дональда Трампа, главным итогом переговоров стало согласие европейских стран обеспечивать гарантии безопасности Украины в координации с США.