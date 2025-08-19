Два человека погибли при столкновении двух авто и мотоцикла на КАД

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла на 78-м км КАД. Авария произошла накануне в 21:06, есть двое погибших, рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Последствия ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла на 78-м км КАД

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пресс-служба ведомства уточняет, что сначала столкнулись KIA Optima под управлением 46-летнего мужчины и автомобиль такси КIA К5, за рулем которого сидел 22-летний водитель. После этого машина такси врезалась в мотоцикл Yamaha, которым управлял 40-летний байкер.

В результате мотоциклист и 45-летняя пассажирка такси погибли на месте, еще двое пассажиров — 46-летние женщина и мужчина — госпитализированы в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

Артемий Чулков