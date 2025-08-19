Министры обороны НАТО в среду проведут встречу по Украине

Министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) в среду проведут встречу, на которой обсудят дальнейшие шаги в контексте кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ожидается, что министры иностранных дел НАТО встретятся в среду, чтобы обсудить Украину и дальнейшие действия»,— пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц США и НАТО.

По словам неназванного американского чиновника, ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По словам неназванного представителя НАТО, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич проинформирует глав внешнеполитических ведомств о результатах саммита на Аляске США.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. Позднее спецпосланник президента Стив Уиткофф в интервью CNN раскрыл, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Он также заявил, что Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.

Что сказали высокопоставленные американские и европейские чиновники после саммита на Аляске — в подборке «Ъ».

Анастасия Домбицкая