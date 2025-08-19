Отклонение площади жилья на 5% не является недобросовестной конкуренцией

Верховный суд РФ (ВС) счел недоказанными нарушения со стороны петербургского застройщика «Балтийская жемчужина», которому ФАС вменяла в вину недобросовестную конкуренцию в виде намеренного занижения площади строящихся квартир. По обращениям дольщиков служба провела проверку и решила, что компания размещала в проектной декларации, рекламе и договорах долевого участия «заведомо недостоверную информацию» о строящихся квартирах в ЖК «Жемчужный каскад», занижая их площадь. Тем самым, по мнению ведомства, застройщик предлагал жилье по более привлекательной цене, незаконно получая преимущества перед конкурентами.

В 2023 году ФАС признала действия компании недобросовестной конкуренцией, обязав выплатить в бюджет 52,3 млн руб. незаконно полученного дохода. Оспорить это предписание в арбитражных судах застройщику не удалось, но по его жалобе дело передали в экономколлегию ВС, которая пришла к выводу, что служба не доказала факта недобросовестной конкуренции. По мнению ВС, антимонопольный орган не провел надлежащего анализа состояния конкуренции на товарном рынке, включая информацию о его границах, составе конкурентов и обстоятельствах, оказывающих влияние на выбор покупателей.

Кроме того, ФАС должна была доказать, что при наличии информации об итоговом метраже и цене квартиры потребители могли бы сделать выбор в пользу других застройщиков, но в деле нет сведений о ценовых предложениях конкурентов, площади их квартир и отклонении итогового метража, сопоставлении их квартир с жильем «Балтийской жемчужины».

Закон допускает отклонение итоговой площади квартиры в строящемся доме в пределах 5%, условия об изменении цены жилья были прописаны в договоре с дольщиком. Такое несущественное отклонение площади само по себе не говорит о наличии недобросовестной конкуренции в действиях застройщика, не доказано и то, что они направлены на получение преимуществ перед конкурентами, подчеркнул ВС. Также расчет суммы дохода, требуемого ФАС, судами не проверен, платежные документы в деле отсутствуют. В итоге судебные акты были отменены, а спор направлен на новое рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Жемчужина метража».

Анна Занина