Путин призвал заботиться о семьях погибших военнослужащих

Президент Владимир Путин на встрече с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном призвал не забывать заботиться о семьях погибших на военной операции военнослужащих.

«Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Ростислав Гольдштейн говорил президенту, что пять жителей Коми получили звание Героев России. «К сожалению, только один живой, это Станислав Кочев»,— добавил он.

Господин Гольдштейн также сообщил, что в республике насчитывается более 7 тыс. семей участников военной операции на Украине. Он также сказал, что 2,2 млрд руб. регион потратил на восстановление подшефной территории — города Ровеньки в ЛНР.

