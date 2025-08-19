226-сантиметровый экс-баскетболист сыграет за «Амкал» в Кубке России по футболу
Бывший баскетболист Павел Подкользин, чей рост составляет 2 метра 26 сантиметров, попал в стартовый состав медиакоманды «Амкал» перед матчем второго раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу против «Калуги».
Павел Подкользин
Фото: Douglas C. Pizac / AP
Также в состав «Амкала» включен 14летний футболист Василий Гончаров. Полузащитник может стать самым молодым игроком в истории турнира.
Павлу Подкользину 40 лет. В 2017 году он попал в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. В 2004 году он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Юта Джаз» и был обменян в «Даллас Маверикс», за который провел шесть матчей. С 2006 года выступал за российские клубы.