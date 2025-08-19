Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дмитриев опубликовал фото Трампа и Зеленского в стиле «Симпсонов»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Снимок сделали журналисты в Овальном кабинете во время вчерашних переговоров с главами стран Евросоюза. К посту господин Дмитриев также прикрепил изображение лидеров, созданное в стиле мультсериала «Симпсоны».

Фото: @Scavino47

На заднем плане карикатуры видна карта Украины, где на большей части территорий написано «Россия». В комментариях под публикацией господин Дмитриев предложил подписчиками проголосовать: «Какое фото лучше?».

18 августа в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Накануне переговоров господин Трамп предупредил украинского президента и его группу поддержки, что их прежние требования не отвечают новым реалиям и Киеву придется пойти на территориальные уступки, а также отказаться от членства в НАТО. На встрече господин Трамп сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. После встречи Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Фото: Alex Brandon / AP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Фото: Alexander Drago / Reuters

Дональд Трамп и Владимир Зеленский возле карты Украины

Фото: @Scavino47

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время группового фото

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент Франции Эммануэль Макрон (справа), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) беседует с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Фото: Al Drago / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и вице-президент США Джей Ди Вэнс наблюдают за президентом Франции Эммануэлем Макроном

Фото: Alexander Drago / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

Фото: Alexander Drago / Reuters

