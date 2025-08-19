Дмитриев опубликовал фото Трампа и Зеленского в стиле «Симпсонов»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Снимок сделали журналисты в Овальном кабинете во время вчерашних переговоров с главами стран Евросоюза. К посту господин Дмитриев также прикрепил изображение лидеров, созданное в стиле мультсериала «Симпсоны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Scavino47 Фото: @Scavino47

На заднем плане карикатуры видна карта Украины, где на большей части территорий написано «Россия». В комментариях под публикацией господин Дмитриев предложил подписчиками проголосовать: «Какое фото лучше?».

18 августа в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Накануне переговоров господин Трамп предупредил украинского президента и его группу поддержки, что их прежние требования не отвечают новым реалиям и Киеву придется пойти на территориальные уступки, а также отказаться от членства в НАТО. На встрече господин Трамп сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. После встречи Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

