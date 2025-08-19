Орбан: только взаимодействие Трампа и Путина снижает риск третьей мировой войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что взаимодействие президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина снижает риск третьей мировой войны. Такая оценка положению мировых дел, по словам венгерского политика, была высказана в ходе сегодняшнего онлайн-саммита лидеров Евросоюза. Виктор Орбан отметил, что Венгрия приветствует шаги, предпринятые на переговорах Трампа и Путина, и поддерживает продолжение переговорного процесса по украинскому кризису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было подтверждено, что опасность третьей мировой войны может быть уменьшена только благодаря встрече Трампа и Путина»,— написал Виктор Орбан в соцсети X, комментируя итоги онлайн-саммита.

Саммит лидеров Евросоюза был созван руководством ЕС с тем, чтобы обсудить результаты вчерашних переговоров в Вашингтоне. 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Анастасия Домбицкая