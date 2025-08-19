Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российской делегации пришлось платить наличными за топливо на Аляске из-за санкций. В интервью телеканалу «Россия 24» Лавров отметил, что оплата топлива — обычная практика, вне зависимости от формы оплаты.

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство»,— сказал Сергей Лавров.

Марко Рубио в интервью NBC News пояснил, что оплата наличными была необходима из-за невозможности использования российской делегацией банковской системы США. Это связано с санкциями, наложенными на Россию. 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продолжалась около трех часов.