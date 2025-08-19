Кабмин не поддержал законопроект о возможности удалять контент за сутки до возбуждения дела

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 19 августа не поддержала проект закона о специальном порядке возбуждения уголовных дел за нарушения в интернете. Он был внесен в Госдуму депутатами от «Новых людей» Сарданой Авксентьевой и Ксенией Горячевой.

Инициатива предусматривает возможность удаления противоправного контента, размещенного в интернете, в течение 24 часов после официального уведомления. Аналогичный механизм действует в отношении владельцев сайтов и интернет-ресурсов. По мнению авторов поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, преследование пользователей необходимо начинать только в том случае, если они не удаляют такой контент самостоятельно.

В правительстве пришли к выводу, что инициатива «нуждается в существенной доработке», ведь временем совершения преступления «признается время совершения общественно опасного действия независимо от времени наступления последствий». То есть удаление противоправной информации, размещенной в интернете, не исключает преступности совершенного деяния, пояснили в кабинете. Помимо этого, совершение преступления с «публичной демонстрацией», в том числе в интернете, признается отягчающим обстоятельством.

Божена Иванова