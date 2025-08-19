Глава Крыма рассказал о перебоях с поставками бензина на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что перебои с поставками топлива на полуостров связаны с логистическими проблемами. По его словам, дефицит бензина Аи-95 может продлиться еще около месяца.

«Объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций, которые принадлежат компании "Кедр"»,— сказал Сергей Аксенов телеканалу «Крым 24».

Как добавил господин Аксенов, проблемы с логистикой связаны с тем, что значительную часть топлива доставляют в Крым автомобильным транспортом. По его словам, после окончания военной операции на Украине «ряд вопросов уйдет». Он также сказал, что ситуация может улучшиться, когда на полуостров придут крупные компании.

12 августа биржевая стоимость бензина марки Аи-95 достигла исторического максимума в 80,5 тыс. руб. за тонну. 18 августа ценовой рекорд побил бензин марки Аи-92 — 71,3 тыс. руб. за тонну. Причины роста стоимости топлива связана в том числе с авариями на НПЗ.

