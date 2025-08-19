На ремонт плотины на Сысертском водохранилище не нашли подрядчика

Департамент госзакупок Свердловской области не нашел подрядчика для ремонта исторической плотины на Сысертском водохранилище. Это следует из данных на сайте Госзакупок.

Завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти

Фото: Ева Коршунова Завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти

Фото: Ева Коршунова

Подрядчик должен был провести капитальный ремонт конструкций, механизмов, установить автоматизированную систему мониторинга. Работы необходимо было выполнить до декабря 2027 года. Начальная цена закупки — 218 млн руб., источниками финансирования выступают бюджет Сысертского муниципального округа и областной бюджет. Аукцион был объявлен 8 августа, прием заявок завершился сегодня, 19 августа. Ни одной заявки подано не было.

По данным закупки, плотина была запущена в 1732 году, последний капитальный ремонт проводили в 1976-1979 годах, она входит в объект культурного наследия «Комплекс сооружений Сысертского завода». Сейчас на плотине есть асфальтированный проезд шириной 6 метров и пешеходная зона с бетонным покрытием. Плотина используется для «культурно-оздоровительных нужд и любительского рыболовства».

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил направить почти 3 млрд руб. на модернизацию очистных сооружений в Сысертском водохранилище. Объекты планируется сдать в 2026-2028 годах, пропускная способность сооружений составит не менее 12 тыс. куб. м в сутки и сможет обслуживать более 30 тыс. жителей и объекты социальной инфраструктуры.

Анна Капустина