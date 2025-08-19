Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения номер Сергея Федорова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения 91-й номер, под которым играл российский форвард Сергей Федоров. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Andrew Wallace AC / SV / Reuters

Фото: Andrew Wallace AC / SV / Reuters

Сергей Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. В составе команды он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также форвард представлял «Анахайм Дакс», «Колумбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс». Всего в НХЛ Федоров провел 1248 матчей и набрал 1179 очков (483 гола+696 результативных передач).

Церемония пройдет 12 января 2026 года перед домашним матчем регулярного чемпионата против «Каролина Харрикейнс». Президент клуба Кристофер Илич назвал Сергея Федорова одним из самых «динамичных и харизматичных игроков своей эпохи».

Также Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008) и двукратным призером Олимпийских игр (1998, 2002). Он завершил карьеру в 2012 году. В 2015 году был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 попал в список 100 величайших игроков за всю историю НХЛ.

Таисия Орлова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все