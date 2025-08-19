Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения номер Сергея Федорова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» выведет из обращения 91-й номер, под которым играл российский форвард Сергей Федоров. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Andrew Wallace AC / SV / Reuters

Сергей Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. В составе команды он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также форвард представлял «Анахайм Дакс», «Колумбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс». Всего в НХЛ Федоров провел 1248 матчей и набрал 1179 очков (483 гола+696 результативных передач).

Церемония пройдет 12 января 2026 года перед домашним матчем регулярного чемпионата против «Каролина Харрикейнс». Президент клуба Кристофер Илич назвал Сергея Федорова одним из самых «динамичных и харизматичных игроков своей эпохи».

Также Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008) и двукратным призером Олимпийских игр (1998, 2002). Он завершил карьеру в 2012 году. В 2015 году был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 попал в список 100 величайших игроков за всю историю НХЛ.

Таисия Орлова