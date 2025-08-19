Подвалы 3,5 тыс. домов Воронежа могут использоваться как укрытия

В качестве укрытий можно использовать подвалы около 3,5 тыс. из 5 тыс. многоквартирных домов Воронежа, сообщил во время прямого эфира губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсетях облправительства 19 августа

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсетях облправительства 19 августа

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

При этом, по его словам, укрытия в подвалах не предназначены для реагирования на опасность БПЛА и служат для того, чтобы прятаться во время ракетно-бомбовых ударов.

При этом он не согласился с мнением, что 99% жителей области не реагируют на сирены, и рассказал, что, по данным социологии, население считает эту меру полезной.

Господин Гусев отметил, что сирены включаются «не для того, чтобы подстраховаться, а только в том муниципальном образовании, где непосредственно, физически присутствует беспилотник».

«Мы включаем сирены, как только получаем информацию, что начинают работать зенитчики, — рассказал глава области. — Понятно, что это доставляет дискомфорт, но не должно вызывать паники. У нас серьезная система подавления на основе радио-электронных устройств плюс мощная ракетно-зенитная группировка. Поэтому единичные случаи с трагическими исходами у нас были, но в целом по отношению к общему количеству беспилотников, которые нас атаковали, это сотые доли процента».

Юрий Голубь