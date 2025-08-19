Трамп показал европейским лидерам коллекцию кепок в Белом доме

Президент США Дональд Трамп удивил европейских лидеров, показав им свою коллекцию кепок в Белом доме. Об этом сообщила его помощница Марго Мартин в соцсети X. На полках были кепки с надписями «Трамп 2028», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав» и «Американский залив». Также там была книга «Спасти Америку» и фото после покушения.

Марго Мартин опубликовала фото, на котором Дональд Трамп показывает кепку с надписью «Еще четыре года» президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. После Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Их разговор длился 40 минут.