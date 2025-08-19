Депутат Боярский разъяснил свои слова о проверках за критику Max

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сказал, что «речи о наказании за критику» сервиса Max не идет. Ранее он предложил проверять граждан на иностранное влияние за критику национального мессенджера.

Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я не вижу негативной волны в отношении мессенджера, но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации»,— написал Сергей Боярский в Telegram-канале.

В разговоре с «Парламентской газетой» депутат также сказал, что если критика «будет наблюдаться, то в ней, скорее всего, заинтересованы именно организованные силы профессиональных аферистов на Украине». Он добавил, что обоснованную критику не будут проверять на иностранное влияние.

По словам Сергея Боярского, «попытки демонизации» национального мессенджера были. В их числе он назвал «вброс про камеру, которая якобы часто включается». Господин Боярский уточнил, что проблема была связана с ошибкой антивируса, который «таким образом маркировал» не только Max, но и другие приложения.