У бывшего председателя Краснодарского краевого суда конфисковали активы на 13 млрд руб.

Красногорским городским судом Московской области 19 августа удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к Александру Чернову, с 1994 по 2019 год являвшемуся председателем Краснодарского краевого суда. Согласно судебному решению, у господина Чернова и его соответчиков, признавших исковые требования, в доход государства обращены активы рыночной стоимостью более 13 млрд руб.

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, в силу судебного акта в казну государства изъята сельскохозяйственная организация — ООО «СХП “Дмитриевское”». Его капитализация превышает 3 млрд руб., ежегодная выручка составляет 725 млн руб., а валовая прибыль — 117 млн руб. В состав имущественного комплекса общества входят 100 земельных участков (5 тыс. га) совокупной рыночной стоимостью свыше 1,7 млрд руб.

По иску ГП конфискованы:

25 земельных участков (6,8 га), оцениваемых в 3,5 млрд руб.,

19 коммерческих зданий (площадью 5182 кв. м) стоимостью 2,8 млрд руб.,

18 офисных помещений (4606 кв. м) за 2,7 млрд руб.,

12 квартир (2200 кв. м) ценой в 1 млрд руб.

13 машино-мест (174 кв. м) — 30 млн руб.

В доход государства обращены 25% долей в уставном капитале предприятия общественного питания — ООО «Бар “Рубин”». Его капитализация составляет 57 млн руб., ежегодная выручка превышает 69 млн руб., а чистая прибыль — 44 млн руб.

Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. Также с ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации коррупционно нажитого имущества.

Часть указанных средств в размере 1,2 млрд руб. была обнаружена на счетах господина Чернова, его бывшей сожительницы, бизнес-партнера и супруги последнего. По ходатайству прокурора деньги арестовали.

Отметим, что беспрецедентный для российского правосудия иск был заявлен к господину Чернову по инициативе генпрокурора Игоря Краснова и находится на его контроле.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Судья Чернов готов поделиться с Россией».

Николай Сергеев