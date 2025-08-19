В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

18 августа военный трибунал в Новой Зеландии признал военнослужащего виновным в шпионаже — это стало первым в истории страны разоблачением шпиона. Сообщается, что солдат, чье имя не раскрывается, предлагал неназванной стране карты и планы своей военной базы. Офицер контрразведки, работавший под прикрытием, вступил с ним в контакт и выступил в качестве подставного покупателя. Сам солдат признал свою вину. Теперь суд определит для него меру наказания.

Сообщается, что военнослужащий попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках разбирательств по итогам нападения националистов на мечети в Крайстчерче в 2019 году. Тогда погибло 49 человек. У военнослужащего были обнаружены видеозаписи нападения. После этого за ним было установлено наблюдение, в результате которого стало известно, что он «вступил в контакт с третьей силой и сообщил, что является военнослужащим, который хочет передать данные».

В 1974–1975 годах в Новой Зеландии уже слушалось дело о шпионаже в пользу иностранной державы — экономиста, историка и писателя Билла Сатча, работавшего на госслужбе. Его обвинили в шпионаже в пользу СССР, однако по итогам судебного разбирательства оправдали.

Евгений Хвостик