Аксенов заявил о планах подавать в Крым воду из Днепра без допсооружений

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики планируют подавать воду из Днепра на полуостров без дополнительных сооружений. Она будет поступать в Северо-Крымский канал без плотин и перепада высот, уточнил господин Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

«Стратегически вода в Северо-Крымском канале будет безо всяких сомнений — это почему сейчас не принимаются другие какие-то оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций и так далее»,— сказал он. (цитата по «Интерфаксу»).

В 2014 году Украина построила бетонную дамбу в Херсонской области и перекрыла Северо-Крымский канал. Объект обеспечивал до 90% потребностей региона. В феврале 2022 года российские военные взорвали дамбу и разблокировали канал. В июне 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС в Крым снова перестала поступать вода.

В начале августа господин Аксенов заявил, что сейчас проблем с водой в регионе нет. По его словам, в республику ежедневно подается 80 тыс. куб. м воды из подземных источников.