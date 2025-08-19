Чечня потратит более 1,3 млн рублей на переименование трех городов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании окончательно поддержала законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Из документов следует, что на работы по изготовлению новых дорожных знаков, штампов и фасадных вывесок-табличек республика потратит более 1,3 млн руб.

Больше всего средств из чеченского бюджета уйдет на переименование города Серноводское в Серноводск: 685,9 тыс. руб. будут потрачены на изготовление печатей, фасадной вывески-таблички на двух языках, электронной цифровой подписи для учреждений, штампов и дорожных знаков. На аналогичные работы по переименованию города Шелковская в Терек уйдет еще 377,4 тыс. руб., а на переименование Наурской в город Невре — 292,8 тыс. руб. Это следует из финансово-экономического обоснования к трем законопроектам, разработанным парламентом Чечни.

Ранее, 12 мая, правкомиссия уже предварительно поддержала переименование трех этих городов, однако попросила чеченских парламентариев указать в финансово-экономическом обосновании, что республика проведет эти работы за свой счет в соответствии со ст. 12 федерального закона «О наименованиях географических объектов». В результате все три документа были внесены в Госдуму 5 июня уже с учетом высказанных правительством РФ замечаний.

Божена Иванова