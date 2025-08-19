В Ульяновске частный владелец выкупил особняк княжны Ухтомской

В Ульяновске продан объект культурного наследия по схеме «памятник за рубль». Особняк на улице Льва Толстого, часть ансамбля бывшего доходного дома княжны Е. Н. Ухтомской, перешел в частные руки. Как отметили в Поволжском филиале АО РАД, это первый случай такой приватизации в регионе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Особняк был выставлен на аукцион по стартовой цене 1 руб., но условия конкурса требовали повышения цены минимум на 1,55 млн руб. Победителем стала компания НПО «АкваБиоМ», купившая здание за 3,1 млн руб., что сразу повысило цену на два шага.

Памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Ранее в здании располагался административный корпус детской городской клинической больницы. Новый владелец обязан за семь лет провести реставрационные работы и привести объект в порядок. Участок земли под особняком предоставляется в долгосрочную аренду.

Андрей Сазонов