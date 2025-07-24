Ульяновские власти выставили на аукцион бывший доходный дом княгини Ухтомской
Правительство Ульяновской области ищет нового владельца для бывшего доходного дома княгини Ухтомской, построенного по проекту Федора Ливчака. Соответствующее объявление размещено на сайте «Российского аукционного дома».
Здание 1910 года постройки отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Стартовая цена дома составляет 1 руб. при условии, что на торги заявится только один участник. Шаг повышения оценивается в 1,55 млн руб.
Общая площадь постройки составляет 494,9 кв. м. Это бывший административный корпус детской городской клинической больницы.