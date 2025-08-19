Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп для Fox News о возвращении Крыма, гибкости Зеленского и уважении к Путину

Телеканал Fox News опубликовал интервью с Дональдом Трампом после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. В нем президент США подвел итоги прошедших переговоров, рассказал о разговоре с Владимиром Путиным и возможном возвращении Крыма Украине. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

Об украинском урегулировании

  • Я не планирую присутствовать на первой возможной встрече Путина и Зеленского.
  • Если первая встреча пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу.
  • Присоединение Украины к НАТО всегда было табу для русских, еще задолго до Путина.
  • Возвращение Крыма Украине невозможно.
  • Американских войск на Украине не будет, пока я остаюсь президентом США.
  • США могут помочь Европе с размещением войск на Украине, в том числе поддержкой с воздуха.
  • Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска на Украине, это не создаст проблем для России.
  • Европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украине.
  • Украина получит много земли.

Об уступках

  • Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой.
  • Зеленский должен показать гибкость.

О России и контактах с Путиным

  • Я не звонил президенту России на глазах у европейских лидеров, это было бы неуважительно по отношению к Путину.
  • Россия — мощная военная держава, нравится это людям или нет.
  • СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ.

Мария Ежовкина, Анна Токарева

Встреча Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Фото: Alex Brandon / AP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Фото: Alexander Drago / Reuters

Дональд Трамп и Владимир Зеленский возле карты Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский возле карты Украины

Фото: @Scavino47

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время группового фото

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время группового фото

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент Франции Эммануэль Макрон (справа), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент Франции Эммануэль Макрон (справа), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) беседует с президентом США Дональдом Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) беседует с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Фото: Al Drago / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и вице-президент США Джей Ди Вэнс наблюдают за президентом Франции Эммануэлем Макроном

Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и вице-президент США Джей Ди Вэнс наблюдают за президентом Франции Эммануэлем Макроном

Фото: Alexander Drago / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

Министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

Фото: Alexander Drago / Reuters

