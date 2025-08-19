Трамп для Fox News о возвращении Крыма, гибкости Зеленского и уважении к Путину

Телеканал Fox News опубликовал интервью с Дональдом Трампом после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. В нем президент США подвел итоги прошедших переговоров, рассказал о разговоре с Владимиром Путиным и возможном возвращении Крыма Украине. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Об украинском урегулировании

Я не планирую присутствовать на первой возможной встрече Путина и Зеленского.

Если первая встреча пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу.

Присоединение Украины к НАТО всегда было табу для русских, еще задолго до Путина.

Возвращение Крыма Украине невозможно.

Американских войск на Украине не будет, пока я остаюсь президентом США.

США могут помочь Европе с размещением войск на Украине, в том числе поддержкой с воздуха.

Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска на Украине, это не создаст проблем для России.

Европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украине.

Украина получит много земли.

Об уступках

Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой.

Зеленский должен показать гибкость.

О России и контактах с Путиным

Я не звонил президенту России на глазах у европейских лидеров, это было бы неуважительно по отношению к Путину.

Россия — мощная военная держава, нравится это людям или нет.

СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ.

Мария Ежовкина, Анна Токарева