С ректором Воронежского медуниверситета Игорем Есауленко простятся 21 августа

Прощание с ректором Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) и депутатом региональной думы («Единая Россия») Игорем Есауленко состоится 21 августа в 10:00. Гражданская панихида пройдет в Благовещенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Воронежской области.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

О смерти Игоря Есауленко стало известно сегодня утром. Он скончался в возрасте 69 лет.

Господин Есауленко находился на должности ректора ВГМА им. Н. Н. Бурденко (ныне ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) с 2000 года. Был членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ и членом совета ректоров Воронежа.

