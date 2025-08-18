Генпрокуратура подала иск на 2 млрд руб. к экс-мэру Махачкалы Саиду Амирову

Генпрокуратура, по данным «Ъ», подала антикоррупционный иск в Советский райсуд Махачкалы к бывшему мэру города Саиду Амирову. Как считает надзорное ведомство, экс-чиновник незаконно передал недвижимость во владение 18 соответчикам, большинство из которых — его родственники. Общая стоимость активов превысила 2,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саид Амиров

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Саид Амиров

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным прокуроров, политик занимался передачей собственности с 1998 по 2014 год. По постановлениям господина Амирова его родственники стали владеть земельными участками, торговыми и офисными центрами, кинотеатром и родильным домом. У самого господина Амирова в 2022 году конфисковали активы на сумму в 5 млрд руб. В их числе были 356 объектов недвижимости.

Саид Амиров с 2015 года отбывает пожизненное лишение свободы. Его признали виновным в обстреле торгового центра в Каспийске, убийстве следователя СКР и ряде других преступлений. Экс-мэр вину не признал и неоднократно просил улучшить условия своего содержания.

Подробнее об иске читайте в материале «Ъ» «Саид Амиров расплодил коррупцию».

Никита Черненко