Кабмин направит еще 60 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Правительство России направит дополнительно более 60 млрд руб. на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису ОМС»,— сказал премьер. Он добавил, что речь идет об операциях, в которых применяются передовые подходы в сердечно-сосудистой и нейрохирургии, травматологии, ортопедии, онкологии и офтальмологии.

Господин Мишустин отметил, что общий объем финансирования на эти цели в текущем году превысит 310 млрд руб.