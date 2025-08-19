Киберспортсмены StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE. Турнир по Counter-Strike 2 (CS2) пройдет в два этапа с 25 августа по 3 сентября в Москве.

Призовой фонд соревнований составляет 3 млн рублей. С 25 по 26 августа пройдет онлайн-этап турнира. В нем примут участие шесть команд, которые сыграют в формате Round Robin BO1 (до одной победы). Две лучшие команды выйдут в полуфинал, остальные участники продолжат борьбу со стадии четвертьфинала.

Матчи play-off и финал состоятся 2 и 3 сентября на площадке ARBAT21 в режиме LAN (Local Area Network), то есть игроки будут связаны локальной сетью. Второй этап пройдет в формате Round Robin BO3 (до двух побед)

Составы команд будут объявлены в Telegram-канале турнира. Сообщается, что все матчи соревнований будут транслироваться в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Арнольд Кабанов