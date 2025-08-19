Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине еще 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Украинская сторона в свою очередь передала России 19 тел военнослужащих. Об обмене также сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Информацию об обмене подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы передали ... 1000 тел солдат ВСУ.

Нам отдали – 19, — отметил он. — Так же, как месяц назад».

Об обмене телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000» Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле. Он проходил в несколько этапов. 23 июля помощник президента Владимир Мединский говорил, что Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел военнослужащих ВСУ.