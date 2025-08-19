В Москве адвокаты получили по четыре года за мошенничество в отношении клиента

Тверской суд Москвы приговорил адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Швецова к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в отношении клиента. Также подсудимым назначен штраф в размере 700 тыс. руб. каждому, им запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

Как сообщила Прокуратура Москвы, адвокаты убеждали своего клиента, бизнесмена Владимира Барцакина, что смогут добиться для него освобождения из-под ареста за взятку в размере 30 млн рублей. При получении от представителя арестованного муляжа денег юристы были задержаны. В ходе следствия и суда они признали вину.

Адвокаты признаны виновными по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Приговор в законную силу пока не вступил.