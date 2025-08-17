Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался в Петербурге на 49-м году жизни

В Петербурге в возрасте 48 лет из-за сердечной недостаточности скончался актер дубляжа Дмитрий Гранкин. Печальная новость появилась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22:30 в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, так же инсульт, который случился полтора года назад дал о себе знать»,— говорится в сообщении.

В некрологе также уточняется, что артист до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно — в частности, не так давно купил сап-борд, «что бы покорять Балтику».

Отпевание и похороны пройдут 17 августа на Северном кладбище в Петербурге.

Дмитрий Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, служил в БДТ им. Г.А. Товстоногова. Еще в юности начал работать актером дубляжа — в частности, дублировал Хантера в «Париж, Техас» Вима Вендерса. Также озвучил многих мультипликационных персонажей, включая Рона Так-Себе в «Ким Пять-с-плюсом», Хэмми в «Лесной братве» и других анимационных фильмах.

Андрей Цедрик