ЦСКА объявил о переходе аргентинского защитника Рамиро Ди Лусиано

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским защитником Рамиро Ди Лусиано. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три года. Также предусмотрена опция продления на два сезона. Аргентинец будет играть за ЦСКА под 24-м номером.

Ранее Рамиро Ди Лусиано представлял аргентинский «Банфилд», руководство которого сообщило, что сумма трансфера составила $1,3 млн. Еще $600 тыс. клуб получил в качестве бонусов. Также «Банфилд» заработает 20% от суммы будущей продажи защитника.

Ди Лусиано является воспитанником «Банфилда». В составе команды провел 34 матча, отметившись тремя голевыми передачами.

Таисия Орлова