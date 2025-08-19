Выдача ипотеки на строительство жилья сократилась почти в пять раз

В июне выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) упала до 12 тыс. кредитов. Это в 4,7 раза меньше, чем годом ранее, когда такие займы оформили почти 60 тыс. раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Объемы выдач за тот же период сократились более чем втрое — до 47 млрд руб. Сильнее всего снизился спрос на жилищные кредиты на строящиеся дома — в пять раз, до 6 тыс. ссуд. Жилищные займы на покупку уже готовых домов упали вдвое. О снижении объемов выдачи ипотеки на ИЖС в годовом выражении также заявили газете представители сервиса Сбербанка «Домклик», ВТБ и Совкомбанка. Там назвали драйвером рынка госпрограммы — в частности, семейную ипотеку. Падение выдач эксперты объясняют изменениями условий господдержки рынка жилья.

С конца июля крупные банки начали корректировать условия выдачи ипотеки с господдержкой, повышая минимальный размер первоначального взноса с 20,1% до 30,1%. Эксперты не исключают, что может произойти некоторое сокращение объемов выдачи льготной ипотеки, но при нынешних ставках по рыночным программам ее доля сохранится высокой.

