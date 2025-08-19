В Финляндии молодой депутат совершил суицид в здании парламента

В здании парламента Финляндии обнаружен мертвым один из депутатов. По предварительным данным, он покончил с собой. На месте работает полиция.

Как пишет Iltalehti, погибший — депутат от Социал-демократической партии Ээмели Пелтонен. Ему было 30 лет. Он избрался в парламент в 2023 году, входил в административный и юридический комитеты. Также занимал пост председателя городского совета Ярвенпяа.

Обстоятельства смерти депутата не раскрываются, при этом представители парламента в беседе с местными СМИ не стали опровергать факт произошедшего. Сообщается, что в июне депутат Пелтонен взял больничный, а на прошлой неделе заявил, что продлит его как минимум до конца текущей недели.