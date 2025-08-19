СКР проверяет ферму в Воронежской области из-за сообщений о сотне «рабов»

В Воронежской области правоохранители проверяют ферму в селе Подколодновка Богучарского района. В соцсетях появилась информация о том, что здесь незаконно удерживали людей и подвергали их насилию.

О ферме рассказало волонтерское движение «Альтернатива». По его данным, на объекте удерживают около 100 человек, которые «трудятся на полях и теплицах, но не получает за это ни копейки». Утверждается, что им разрешено выходить в магазин только с сопровождающим, который покупает человеку что-то в рамках выделенной суммы — 3000 руб. в месяц. При этом кормят работников в основном просроченными продуктами, а все попытки побега «пресекаются и наказываются». Волонтеры сообщили, что им удалось вызволить из трудового рабства четырех человек, которых искали родственники.

Региональное управление Следственного комитета РФ заявило, что «по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки». По ее результатам обещают принять процессуальное решение.