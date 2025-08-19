В Ростове-на-Дону инженеру дали 13 лет по статье о госизмене

Ростовский областной суд приговорил инженера-энергетика из Ростова-на-Дону к 13 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области.

По версии следствия, в апреле 2024 года 54-летний инженер передал украинским спецслужбам сведения о дислокации техники Вооруженных сил РФ. Ростовский облсуд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.